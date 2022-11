Che Dio ci Aiuti 7 | l’addio di Suor Angela | cast | quando inizia e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 novembre 2022) Che Dio ciè arrivato alla settimana stagione, ma non senza novità:parteciperà solo alle puntanteli per poi uscire di scena. Non ricoprirà più come nelle precedenti edizioni della fiction il ruolo principale che verrà affidato ad Azzurra. Sembra, però, che saranno diverse le novità che i telespettatori dovranno attendersi in questo nuovo appuntamento con una delle fiction più amate. Andiamo a veder di cosa si tratta. Tutte le novità della nuova stagione della fiction Sicuramente che Dio ci7 farà capolino sul piccolo schermo all’inizio del 2023 per quanto ancora non sia stata ufficializzata la data di inizio. Basandoci sulla precedente stagione dovrebbe andare in oda da gennaio a marzo. Appuntamenti nei quali verranno proposte due puntata la volta per un totale di 20 ...