Che cosa cercano gli iraniani nell’Amazzonia del Venezuela

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’Iran e ilhanno firmato sei nuovi accordi per la cooperazione in ambito scientifico e tecnologico. Il ministero della Scienzano ha informato che l’intesa include collaborazione nella formazione e sviluppo di nanotecnologia, biotecnologia, petrolchimica, probiotici, radiologia, fibra ottica, analisi di dati sociali e disegno di sistemi scientifico-tecnologici. Gabriela Jiménez, ministro della Scienza del, ha spiegato che questi accordi riguardano diversi progetti già avviati, lo scambio tecnico e l’arrivo di personale professionale dall’Iran al– e viceversa -. Ugualmente, ha precisato che l’intesa coinvolge l’Istituto Pasteur dell’Iran e l’Istitutono di Ricerca Scientifica del, per la creazione di progetti innovatori, ...

la Repubblica

Un Posto al Sole Anticipazioni:succederà ora tra Marina e Roberto Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelanoRoberto capirà di aver perso terreno con Marina . La Giordano non gli ha ...L'attenzione di Mancini per i giovani come me, ora Fagioli e Pafundi e tanti altri è una sensazione fantastica, è lapiù bellaci sia avere come c.t. unoha un occhio riguardo verso i ... Sai che cosa è felicità