Charlotte Lazzari | la moglie di Kledi scrive una lettera mentre attende gli esami del figlio

(Di giovedì 17 novembre 2022)Kadiu e suanon hanno mai nascosto i problemi di salute del, la malattia del loro piccolo Gabriel, il dolore e lo sconforto dopo la diagnosi. Sono riusciti a reagire ma èche è diventata una madre forte e capace di superare tutto, oggi orgogliosa di se stessa.va in ospedale glidelha scritto una. Una frase e poi un’altra, ha ripercorso i lunghi mesi tra paura e speranza fino ad accettare la dura verità e reagire per dare il meglio alla sua famiglia. “Non pensavi di meritartelo, di essere pronta, di poterlo gestire. Se solo potessi vederti ora… ti stupiresti della madre straordinaria che sei” inizia così la ...

Today.it

A soli 13 giorni dal parto e dall'arrivo del loro secondo figlio, Kledi Kadiu esi sono ritrovati a fare i conti con la meningoencefalite. Febbre, convulsioni e un mese e mezzo di ...30 agosto 2021: Kledi Kadiu e sua moglieaccoglievano il loro secondo figlio, Gabriel. Una gioia che si è trasformata rapidamente in una situazione difficile. A soli 13 giorni dal parto, al piccolo è stata diagnosticata la ... La moglie di Kledi, dopo la malattia del figlio, scrive a se stessa: "Sono orgogliosa di te" 30 agosto 2021: Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte Lazzari accoglievano il loro secondo figlio, Gabriel. Una gioia che si è trasformata rapidamente in una situazione difficile. A soli 13 giorni dal ...Charlotte Lazzari dedica delle parole dolcissime a se stessa per come ha affrontato il calvario vissuto per la malattia del piccolo Gabriel ...