Cesare Cremonini al cinema con il concerto di Imola | biglietti e date di uscita nelle sale

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 17 novembre 2022)alcon un-evento che lo porterà sul grande schermo in tre. Il cantautore bolognese è reduce di un anno vissuto al massimo sul palco, con concerti durante i quali ha potuto riabbracciare il suo pubblico per confermarsi come uno dei performer più influenti e profondi della scena italiana.al2022 Live, come il titolo suggerisce, ripropone sul grande schermo lo show tenuto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari il 2 luglio al quale hanno assistito 75mila persone. Il film riporteràtutta l’emozione di un tour di successo, con 450mila spettatori che hanno seguito...