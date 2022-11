C' è solo la disperazione politica e personale dietro gli attacchi alla Meloni sulla figlia

Leggi su panorama

(Di giovedì 17 novembre 2022) La prudenza linguistica direbbe ‘surreale’. La coscienza mi induce invece a definire squallida, strumentale, doppio-pesistica la polemica sollevata per l’iniziativa del Premier Giorgiadi portare con sé laGinevra, di 6 anni, a Bali in occasione del G20, un impegno istituzionale che l’ha tenuta lontana dall’Italia parecchi giorni. C’è chi, come la giornalista Assia Neumann Dayan su La Stampa, ha azzardato il paragone con le operaie che non possono portare con sé i figli in fabbrica ma anche chi, come Furio Colombo, ha tracimato nell’orrido paradosso di associare la piccola Ginevra in ‘top class’ (alludendo al volo aereo che l’ha condotta in Indonesia con la madre) ai piccoli africani in ‘fondo al mare’, come se si potesse minimamente concepire un simile parallelo. E’ inutile dire che Giorgiaha un destino arduo ...