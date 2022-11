CdS – il messaggio che spiazza il Barcellona

(Di giovedì 17 novembre 2022) 2022-11-17 11:41:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: A pochi giorni dalla partecipazione al quinto e probabilmente ultimo Mondiale della carriera, Lionel Messi ha concesso un’intervista esclusiva ai canali della Conmebol, la confederazione calcistica sudamericana. Nel ruolo di giornalista d’eccezione l’ex compagno nell’Argentina Ezequiel Lavezzi. Sarà per il rapporto confidenziale tra i due, o per l’emozione dell’avventura iridata alle porte, ma ai “microfoni” del Pocho la Pulce si è lasciata andare ad alcune inattese confidenze. Guarda la gallery Mondiali, i capitani più belli secondo un noto sito d’incontri extraconiugali Messi allontana il ritorno al: “Amo Parigi sempre di più” Si parte dal proprio futuro, dal momento che Messi è atteso da una scelta importante, l’eventuale rinnovo di contratto con il PSG in vista della ...

Ipsoa

... che si riferisce a "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per istipulati ai sensi dell'... NelINPS viene chiarito quanto di seguito riportato: La scadenza fissata per il conguaglio è ...... l'eliminazione del seggio permanente aldell'Onu, o uno smantellamento bellico, e chissà cosa ... gli sponsor militari occidentali, sembrano interessati a far arrivare undi mediazione. E ... Sgravio contrati di solidarietà: sgravio da fruire entro febbraio Nel messaggio n. 4135 del 2022, l’INPS indica la procedura operative con cui le aziende beneficiarie possono fruire dello sgravio per I contratti ...Zaniolo risponde ai critici: il messaggio dell’obiettivo Juve sulle voci che lo volevano non disposto ad andare in Nazionale Zaniolo via social ha voluto rispondere ai critici riguardo le voci che lo ...