Caso di salmonella a Caserta | wurstel ritirati dai supermercati

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodaidopo che un bambino di 10 anni è stato colpito da. Lo rende noto l’Asl di, che ha diramato un avviso di allerta alimentare dopo che il 15 novembre è stato attivato il ritiro e richiamo del prodotto a seguito di una indagine epidemiologica su un bimbo di 10 anni che presentava sintomi come nausea, vomito, febbre, dolori addominali e diarrea. “La conferma della causa della tossinfezione alimentare – si legge nell’avviso dell’Asl – si è avuta a seguito di campioni ufficiali eseguiti suidai servizi veterinari ed inviati all’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. Si tratta diLecock di pollo e tacchino ‘Scarlino’ in confezione da 10 unità da ...

