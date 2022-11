Carlo Calenda ospite di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi venerdì 18 novembre alle 22 45 Con Marco Travaglio e Andrea Scanzi

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nuovo appuntamento con la politica e l’attualità sul Nove, con il talk ‘Accordi&Disaccordi’, condotto da. L’di1822.45, come sempre dopo il live di Fratelli di Crozza, è il leader di Azione e senatore. In studio si discuterà dell’inasprirsi della polemica sui migranti che non ha visto una risoluzione nemmeno dopo l’interventoCamere del ministro dell’Interno Giulio Piantedosi. Inoltre si affronterà il delicato tema delleanze nel centrosinistra che vede scontrarsi su fronti opposti Azione, il Movimento 5 stelle e il Pd. Saranno presenti il direttore de Il Fatto Quotidianoe il giornalista ...

- Prosegue intanto lo scontro interno con le opposizioni dopo l'informativa di Piantedosi.parla di 'strategia disastrosa'. Critici anche i vescovi: 'La chiusura verso migranti e rifugiati non è l'azione più efficace e dignitosa per gestire quella che non è più solo una ...'I rave party, le ONG bloccate, il tetto al contante, la pace fiscale, il condono: è un eterno giorno della marmotta'. Così su Facebook, leader di Azione.«Quando Salvini era ministro, la media giornaliera delle espulsioni è stata di 18 migranti al giorno, in linea con le gestioni precedenti e ...Carlo Calenda, Terzo Polo, attacca il Governo Meloni. "Sembra il Governo Salvini, la strategia porterà solamente più immigrati irregolari in Italia".