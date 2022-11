Carica Ibra | ' Milan | sei cresciuto Crediamo allo scudetto e la Champions è aperta'

SPORTFACE.IT

Tempo di celebrazioni a Dubai: nella 13esima edizione del Globe Soccer - il meeting annuale dedicato agli operatori del calciomercato, alla presenza dei rappresentanti di leghe, federazioni, ...ha poi proseguito: ' Contro il Tottenham in Champions ce la giocheremo. Nessuna delle due squadre parte favorita. Complimenti a Maldini e Massara per il lavoro che stanno facendo . Se il Milan ... Milan, Ibrahimovic suona la carica: "Crediamo nello scudetto. E contro il Tottenham ce la giochiamo" Il QS parla di Zlatan Ibrahimovic e dei suoi progressi verso il ritorno in campo sulla prima pagina della sua edizione uscita oggi in edicola. Il titolo, in taglio basso, recita: ...MILANO - Olivier caricato a pallettoni. Santificare un girone di Champions con quattro gol complessivi e riscattare quello anonimo di un anno fa: missione compiuta coi controfiocchi. C’è Giroud dritto ...