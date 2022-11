‘Canzoni da intorto’ | Francesco Guccini | «Tifo ancora per i perdenti»

(Di giovedì 17 novembre 2022)daè l’album che segna il ritorno in studio di, in uscita venerdì 18 novembre per BMG solo in formato fisico. Una scelta, questa, che risponde a un’esigenza artistica e alla volontà di sottolineare come il ‘campionato’ del maestro nulla abbia a che fare con la gara dello streaming. “Sono uno un po’ all’antica. Lo streaming? Ignoro cosa sia”, risponde candidamentepresentando questo concept album contenente undici brani della cultura popolare arrangiati da Fabio Ilacqua, che ne ha seguito anche la produzione artistica con Stefano Giungato. “L’idea di fare un album di cover nasce parecchio tempo prima – spiega il maestro – ne avevo l’intenzione anni fa. Ma alla fine si erafatto e allora avrei scelto canzoni molto diverse, per esempio ...

