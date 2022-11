Canottaggio | test fisici per gli azzurri Stefano Oppo | “L’obiettivo è la qualificazione alle Olimpiadi”

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’Italia delha iniziato la lunga preparazione verso la stagione 2023, che culminerà con i Mondiali di Belgrado, previsti a settembre, in cui saranno in palio i primi pass per le2024, con il raduno del gruppo olimpico presso il centro federale di Sabaudia. Ben 24si sono sottoposti ad una serie dineuromuscolari predisposti, su indicazione della direzione tecnica federale, dagli specialisti dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport: al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa di Roma glihanno svolto una batteria difunzionali volti alla misurazione della performance muscolare. I 24prescelti sono: Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, ...

CONI

... il Club dipiù importante del paese. Ha ottenuto due medaglie d'oro nella sub 23 ... Sarraute ha avuto tuttavia un risultato negativo nelantidoping per un farmaco che stava assumendo ...PISA - Vigili del fuoco toscani aldel soccorso in acqua: si è svolta dal 25 al 28 Ottobre a Pisa la quattro giorni di ... anche sede delle attività di, in lungarno Guadalongo ed il ... Canottaggio, test per 24 azzurri al CPO Giulio Onesti. Oppo: “Vogliamo la qualificazione ai Giochi di Parigi”