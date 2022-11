Campania | maltempo non dà tregua | nuova allerta meteo dalle 6 di domani

... con corso Resina in ginocchio La Protezione Civile segnala, inoltre, che la, almeno fino alla giornata di mercoledì della prossima settimana, sarà interessata da condizioni di, ...Al centro: diffusosu Toscana, Umbria, Lazio e sulla Sardegna. Sud: forti piogge sulla; più asciutto altrove. Giovedì 17: al Nord: nuvoloso, in serata nuovo peggioramento. Al centro:...Nuovo avviso di allerta meteo da parte della regione Campania. Precipitazioni diffuse su tutto il territorio anche nei prossimi giorni ...Maltempo in arrivo. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo, valido dalle 6 di domani, venerdì 18 novembre, alle 6 di sabato, ...