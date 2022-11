Calendario Pirelli 2023 | le “muse” di Emma Summerton | da Bella Hadid a Emily Ratajkowski

(Di giovedì 17 novembre 2022) I poeti, i musiciti e gli artisti sono sempre stati ispirati dalle: quando dovevano creare si rivolgevano a loro. Così ha fatto anche la fotografa australianache ha realizzato il. Il progetto si intitola «Love Letters to the» ed è stato presentato oggi, mercoledì 16 novembre, alo di arte contemporaneaHangarBicocca di Milano. Il progettoha realizzato gli scatti, racchiusi poi nel suo progetto «Love Letters to the», pensando alle “” che hanno ispirato negli anni il suo lavoro. La 49esima edizione di The Cal™ è stata dedicata alla fotografa che spiega: «Per il ...

Youmark

È stato presentato ieri sera il nuovo. La 49esima edizione è stata affidata alla fotografa australiana Emma Summerton . Che ha scelto 'le donne straordinarie che mi hanno ispirato'. Il titolo è 'Love Letters to the ...MILANO " "Love Letters to the Muse", il2023 realizzato da Emma Summerton, viene presentato oggi a Milano presso il museo di arte contemporaneaHangarBicocca. La 49esima edizione di The Cal è stata dedicata dalla ... Svelato il Calendario Pirelli 2023 by Emma Summerton con le 14 Muse che lo hanno ispirato - YM! Calendario Pirelli 2023: la fotografa australiana Emma Summerton, quinta donna a firmare "The Cal" dal 1964 a oggi, presenta la sua creazione ...Svelata a Milano l'edizione 2023 dell'iconico calendario, dedicato a 14 Muse interpretate da altrettante modelle ...