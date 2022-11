Calendario Pirelli 2023 | empowerment femminile e battaglia sull' inclusività firmato da Emma Summerton

Tiscali

Un grande affresco e contributo all'empowerment femminile e alla battaglia sull'inclusività. E' il2023 firmato da Emma Summerton, ...Le bellezze di Grecia e Roma 'riciclate' nei secoli dall'arte: ecco la mostra2023, le 'muse' di Emma Summerton: da Bella Hadid a Emily Ratajkowski Milano, Botticelli tocca il ... Calendario Pirelli, le Muse e i sogni di Emma Summerton La fotografa australiana che ha firmato 50 copertine di Vogue, ha voluto dedicare l'edizione 49 di The Cal alle donne "che realizzano cose straordinarie e creative". nei 28 scatti Guinevere Van Seenus ...La coppia non buca l’attesissima presentazione del Calendario Pirelli 2023 I due alla 49esima edizione di The Cal dedicata alle donne Laura Chiatti e Marco Bocci sfilano insieme e si lasciano ...