Calendario amichevoli Milan sosta invernale | programma | orari e diretta tv

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ilsi prepara a vivere la lunga ed anomaladel campionato di Serie A 2022/2023, fissata per consentire lo svolgimento dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo qualche giorno di riposo, quando si tornerà al lavoro il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrà fare a meno di sette giocatori, che prenderanno parte alla rassegna iridata con le rispettive Nazionali: si tratta di Olivier Giroud e Theo Hernandez (Francia), Simon Kjaer (Danimarca), Rafael Leao (Portogallo), Charles De Ketelaere (Belgio), Fodé Ballo-Tourè (Senegal)e Serginho Dest (Usa); inoltre Alexis Saelemaekers figura nella lista delle riserve del Belgio. La squadra meneghina, senza molti dei suoi titolari, sarà dunque chiamata a lavorare per tentare la grande rimonta in campionato su un Napoli che, finora, ha dimostrato di essere quasi imbattibile. La sessione...

