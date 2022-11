Calenda | “Piantedosi | poche idee e anche confuse”!

(Di giovedì 17 novembre 2022) di Carlo. Oggi, per la prima volta dalla mia elezione al Senato, sono intervenuto nell’Aula di Palazzo Madama in occasione dell’informativa del Ministro degli Interni, Matteo, sulla gestione dei flussi migratori e sui recenti sbarchi in Italia. Purtroppo, più che un discorso, ho ascoltato una relazione prefettizia conmolto confuse.

Agenzia ANSA

"La strategia diè un disastro", dice. "Finirà per far restare in Italia decine di migliaia di irregolar i in più". Mentre la vicenda della nave Ong Ocean Viking e lo scontro con ...Basta chiamarlo governo Meloni. A Carlo'sembra sempre più il governo Salvini'. Sui migranti, perché spiega il leader di Azione alla 'Stampa' 'la strategia diè un disastro e finirà per far restare in Italia decine di ... Migranti, Calenda: "Informativa Piantedosi relazione prefettizia capogabinetto Salvini" - Italia L’Italia descritta come “isolata” dagli attacchi francesi sull’immigrazione e dalle opposizioni di casa nostra, che hanno fatto dell’offensiva da Oltralpe da cassa di risonanza, ha il volto del “succe ...Basta chiamarlo governo Meloni. A Carlo Calenda, si legge su La Stampa, che lo intervista, “sembra sempre più il governo Salvini”. Sui migranti, perché “la strategia di Piantedosi è un disastro e fini ...