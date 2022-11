Calciomercato Spezia | nome nuovo per la porta | spunta Cragno

(Di giovedì 17 novembre 2022)per ladella formazione ligure:il profilo di AlessioCome riferito dalla Gazzetta dello Sport, loavrebbe messo nel mirino Alessioper gennaio. Il portiere, ai margini del progetto Monza dopo l’acquisto in estate, sarebbe stato individuato come possibile sostituto dell’infortunato Dragowski. Da non escludere però una pista estera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nel 1990 va a giocare nelloin C1. Nel 1991 esordisce in Serie A e va a giocare nel Bari. E segna anche un gol nella massima serie italiana in 20 presenze. Nel 1992 esordisce in Serie B con il ...Oltre a Bellerin è stato proposto Bereszynski e per il futuro piacciono Holm dello, ... Leggi i commentias roma: tutte le notizie 17 novembre 2022C’è un po’ di Italia, e anche un po’ della Spezia, nel Qatar che sarà per un mese al centro delle cronache globali per i Mondiali di calcio. Da qualche giorno il pattugliatore d’altura Thaon di Revel ...La finestra di calciomercato invernale è sempre più vicina, gennaio è dietro l’angolo, e questa pausa per il Mondiale potrebbe aiutare i club italiani a mettere a punto delle strategie. Secondo quanto ...