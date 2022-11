Calciomercato Napoli | sguardo in casa Udinese | fari puntati sul gioiellino Samardži?

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 17 novembre 2022) All’ombra del Vesuvio, nonostante l’attuale momento di grande forma, si guarda già al futuro. Secondo quanto riportato da Calcio24, il nome caldo finito sul taccuino del d.s. Giuntoli sarebbe quello di un calciatore tedesco classe ’02. Attualmente in forza all’, infatti, grazie al suo talento cristallino, Lazar? avrebbe letteralmente stregato la dirigenza del? che nell’ultima giornata prima della pausa Mondiale, ha messo a referto il terzo centro in campionato proprio contro il. Forse, questa rete al Maradona, avrebbe fatto scoccare la scintilla convincendo definitivamente il d.s. Giuntoli della bontà del talentino tedesco. Il giocatore ha incantato anche il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti, come dimostrano le parole d’elogio ...