Calcio | Mondiali 2022 | il Sudamerica non vince da 20 anni Brasile o Argentina spezzeranno l’egemonia europea?

(Di giovedì 17 novembre 2022) Domenica 20 novembre la partita Qatar-Ecuador aprirà ufficialmente la XXII edizione deidi. Per vedere le prime big scendere in campo bisognerà invece attendere il giorno dopo, quando sia l’Inghilterra che l’Olanda disputeranno il proprio match inaugurale, rispettivamente contro Iran e Senegal. Come d’abitudine, i temi attorno al torneo sono davvero parecchi, cionondimeno ce n’è uno di natura prettamente geografica che merita di essere approfondito. Siamo nel pieno di un’inedita sequenza di affermazioni europee, priva di precedenti nella vita ormai quasi secolare della manifestazione. L’ultima vittoria di una compaginena risale a 20fa, quando ilvinse il Mondiale disputato fra Giappone e Corea del Sud. Questa edizione, proprio come quella di allora, si disputa ...

... mentre per la seconda metà di novembre si segnala un andamento condizionato dalla presenza deidiin Qatar trasmessi in esclusiva da Rai". Ieri Kek, l'Agcom tedesca, ha confermato ...Tutta 'colpa' deidi(ma senza l'Italia), in merito ai quali il GF Vip ha deciso di non 'interferire' con la programmazione sportiva. Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip da gennaio ...Quello che sarà l’unico capannone in piazza nel Sottoceneri proporrà tifo ed enogastronomia. Poi si penserà al Natale ...La Spagna gioca in amichevole contro la Giordania all'Amman International Stadium per prepararsi in vista del Mondiale in Qatar. La nazionale di Luis Enrique è inserita nel girone E con Germania, Cost ...