Calcio | Ibrahimovic | ' la mia carriera non è ancora finita | ho ancora della strada da fare'

Sue il suo ritorno: 'Abbiamo rinnovato il contratto con un'idea precisa, di averlo con ... 'Lo ricordo bene, erano anni bellissimi per ilitaliano. Avevamo una grandissima squadra, ...Sul futuro di, presente a Dubai, Maldini ha spiegato: 'Se vuole continuare E' quello ... 'Ricordo bene l'ultima volta, erano anni bellissimi per ilitaliano. Noi avevamo una ...Dubai, 17 nov. – (Adnkronos) – Simpatico siparietto ai Globe Soccer Awards a Dubai. Il centravanti del Milan Zlatan Ibrahimovic, sul palco per aver ricevuto il premio alla carriera, si è rivolto così ...Claudio Ranieri a Sky: "Adesso con il rientro di Ibrahimovic che è un po’ il loro leader carismatico in campo, credo che possa riprendere a correre e giocare bene come sa fare".