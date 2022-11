Calcio | Fifa Infantino verso rielezione | è unico candidato

Il 52enne dirigente italo - svizzero è in carica dal 2016 ZURIGO (SVIZZERA) - Gianni Infantino si prepara per un nuovo mandato alla guida della. È la stessa Federazione ad annunciare che quella del 52enne dirigente italo - svizzero è l'unica candidatura pervenuta per l'elezione del presidente che avverrà il 16 marzo 2023, in occasione ...Da https://www.sportmediaset.mediaset.it/ hannodei gay di andrea villa Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo che si baciano sul campo di. 'Hannodei gay' è la nuova provocatoria opera di Andrea Villa, lo street artist ...Pochi giorni ancora al via del mondiale di calcio che si terrà in Qatar, Paese dove l’omosessualità è ancora oggi illegale, con condanne che vanno dai 7 anni di carcere alla pena di morte. La FIFA è d ...Il 52enne dirigente italo-svizzero è in carica dal 2016 ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Gianni Infantino si prepara per un nuovo mandato alla ...