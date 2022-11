Calcio | azzurri; Tonali rassicura ' sto bene' | ma torna a casa

''Sto bene. E sono fiero di far parte di questo gruppo. Di questa Italia". Questo il messaggio postato sul proprio account da Sandro Tonali per tranquillizzare sulle proprie condizioni dopo l'uscita ......diha battito a Tirana l'Albania, queste le dichiarazioni dei protagonisti. Il CT Roberto Mancini che ha raggiunto Marcello Lippi e Cesare Prandelli sul terzo gradino del podio dei Ct...ROMA – Senza gli azzurri, ancora fuori dai Mondiali, gli italiani “adottano” l’Argentina per l’edizione in partenza domenica in Qatar. L’Albiceleste fa furore tra gli scommettitori a tre giorni ...L’evento di Dubai, il cui inizio è fissato per le 17, prevede premi divisi per categorie tra giocatori e squadre ed è pronto a celebrare l’ottimo inizio di stagione del Napoli grazie alla presenza di ...