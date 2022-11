Calabria | il centrodestra ripropone la legge per salvare le doppie poltrone degli assessori | nel 2014 fu impugnata dal governo e poi ritirata

(Di giovedì 17 novembre 2022) Qualcuno l’ha definito “l’istinto della casta”. E probabilmente è proprio quello che sta alla base dell’ultima proposta didepositata il 14 novembre dai capigruppo di maggioranza al Consiglio regionale della. A firmarla ci sono quasi tutti: dai consiglieri di Forza Italia Gianni Arruzzolo (da poco eletto deputato) e Giacomo Crinò a Francesco De Nisi di Coraggio Italia, passando per Giuseppe Graziano dell’Udc e Giuseppe Neri di Fratelli d’Italia. L’obiettivo è uno solo:la poltrona e garantire un salvagente a quei consiglieri regionali che al momento, per essere nominati, devono rinunciare peral seggio di palazzo Campanella. La proposta, infatti, stabilisce “le procedure per la sospensione dalla carica di consigliere e la relativa sostituzione temporanea”. Ed è ...

La proposta di legge sull'istituzione del consigliere "supplente" arriva all'esame del Consiglio regionale . Lunedì l'Aula di Palazzo Campanella si ...In Calabria il centrodestra riprova a far passare la legge "moltiplica-poltrone" e "salva-consiglieri". A otto anni da quando, per lo stesso motivo, la Regione stava per essere trascinata davanti alla ...