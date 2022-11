Buongiorno | 'Spero di restare al Torino il più a lungo possibile'

Il difensore del Torino , Alessandro, nel corso dell'evento organizzato a Casa Tennis, a Palazzo Madama, ha raccontato le ...di rimanere il più possibile e, finché rimarrò, darò il ...Renzo, a che ora ti alzi al mattino Perché io ricordo che ti svegli tardi. Ora non so a ... Ci sono diverse possibilità fino a quando poi non annunceremo le date cheaccadrà per il ...Il difensore granata: "Voglio ripagare la fiducia ricevuta e poi questa è casa mia Facevo il raccattapalle, adesso sono il capitano della squadra per cui tifo" ...Il capitano del Torino, Alessandro Buongiorno, ha parlato di tutte le emozioni che ha provato fin dal primo giorno con la maglia granata ...