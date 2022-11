Braida | “La storia aiuterà il Milan a diventare grandissimo” | News

Milan News 24

Numero tre: Ariedo. Non un comprimario, né un cavalier servente come a molti potrebbe sembrare, ma una figura operativa che passava metà dell'anno a scovare campioni in giro per il pianeta e l'...... e i comici dei programmi televisivi Zelig e Colorado Beppe, Pistillo, Max Pierboni e Diego ... ed insieme a lui uno spaccato diamericana tra guerre, proibizionismo, jazz. Grazie a ... Braida: «La storia aiuterà il Milan a diventare grandissimo» Braida: «La storia aiuterà il Milan a diventare grandissimo». Le parole dell’ex dirigente rossonero Ariedo Braida ha parlato del Milan ai microfoni di Radio 24. Ecco le parole dell’ex dirigente rosson ...Ariedo Braida, ex dirigente del Milan ora alla Cremonese ... Il passato del Milan è una grande storia, ora il Milan è diverso, ma la storia aiuterà il Milan a diventare grandissimo". Guarda su DAZN ...