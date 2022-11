Borussia Dortmund | nuova pretendente per Moukoko

Commenta per primo Thomas Delaney , centrocampista danese in forza al Siviglia, è al centro di voci di mercato. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo , però, il giocatore ex -ha dichiarato di voler rimanere in Spagna . La sua volontà è quella di proseguire con la squadra di Sampaoli .La Germania si prepara ad affrontare il Mondiale in Qatar con una nuova stella che proviene dal, Moukoko Anche l'amichevole di ieri, dove la Germania ha vinto 1 - 0 non brillando particolarmente contro l'Oman grazie al "vecchio" Fullkrug (29 anni), ha messo in mostra un fattore ...Tutto indica che Youssoufa Moukoko (17 anni), la grande scommessa per il presente e il futuro del Borussia Dortmund, ha davanti a sé un brillante futuro. In particolare, in quello che allude al suo ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...