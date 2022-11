Bonus 150 euro | scadenza per la domanda e termini del pagamento

(Di giovedì 17 novembre 2022) C’è tempo fino al 31 gennaio 2023 per presentare laonline al fine di ricevere il150. Ieri, con la circolare numero 127 del 16 novembre 2022, l’INPS ha indicato dettagliatamente quali sono i requisiti da rispettare per ottenere l’indennità contro il caro prezzi, prevista dal Decreto Aiuti ter, e come presentare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

euro , dall' INPS il via libera sulla domanda online : i beneficiari e le beneficiarie che non ricevono automaticamente il pagamento possono richiedere l'erogazione delle somme entro la ...... ha tagliato ancora l'accisa sull'Iva carburanti, ha aumentato i fondi per il Servizio sanitario nazionale, ha prorogato (riducendolo aeuro) iluna tantum anti inflazione per i lavoratori. ...Si attendevano da tempo le istruzioni Inps sull'indennità 150 euro pensionati, lavoratori domestici e tutte le altre categorie che percepiranno il bonus ...Non sarà più necessario presentare al datore di lavoro la dichiarazione per ottenere il bonus 150 euro. Scopriamo per chi cambiano le regole.