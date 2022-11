Bonus 150 euro | domanda entro il 31 gennaio e date dei pagamenti

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sono state pubblicate le istruzioni operative sui requisiti e le modalità di erogazione del150, il contributo una tantum previsto dal decreto Aiuti ter per i soggetti con reddito non superiore a 20mila150, cos’è Il decreto Aiuti ter ha introdotto undi 150per il mese di novembre, come misura di sostegno per le famiglie e i cittadini alle prese con i rincari dei prezzi di energia, carburante e caro vita. Alcuni lo riceveranno d’ufficio senza necessità di inoltrare la, altri invece dovranno inviare istanza. La circolare Inps n. 127 del 16 novembre 2022 fornisce i chiarimenti sulle modalità di erogazione, distinguendo i casi in cui ilè riconosciuto d’ufficio nel mese di novembre ...

