Bonus 150 euro colf e badanti | pagamento e requisiti Regole Inps

(Di giovedì 17 novembre 2022) In arrivo a novembre il nuovo150. Con il Decreto Aiuti ter pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre scorso è arrivata una nuova indennità una tantum per lavoratori e pensionati molto simile al precedente200di luglio. A cambiare è l’importo, pari a 150, e il requisito di reddito per accedervi, che da 35mila passa a 20mila. Tra i diversi destinatari anche i lavoratori domestici, ai quali tra l’altro non si applica il nuovo limite di reddito.Il testo prevede infatti che l’indennità di 150venga erogata ai lavoratori domestici che sono stati già beneficiari del precedente200. Stando al Decreto, quindi, non sarebbe necessaria una ...

Sono state pubblicate le istruzioni operative sui requisiti e le modalità di erogazione deleuro , il contributo una tantum previsto dal decreto Aiuti ter per i soggetti con reddito non superiore a 20mila euro.euro, cos'è. Il decreto Aiuti ter ha introdotto undi ...Pubblicata la circolare INPS 127/2022 con le istruzioni di domanda, i requisiti, il calendario scadenze e le modalità di pagamento deleuro (DL Aiuti ter 144/2022) per i redditi fino a 20mila euro. Di seguito le regole, le date e le novità dell'ultima ora, compresa una interessante novità sulla presunta compatibilità tra ...Il decreto Aiuti ter ha introdotto un bonus di 150 euro per il mese di novembre, come misura di sostegno per le famiglie e i cittadini alle prese con i rincari dei prezzi di energia, carburante e caro ...Con la circolare 127, l'Inps fornisce le istruzioni relative alla presentazione dell'istanza per ottenere la tanto attesa indennità ...