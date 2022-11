Bonus 150 euro | chi deve fare domanda entro il 31 gennaio 2023 | la circolare Inps

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 novembre 2022) In merito al150, arrivano finalmente chiarimenti e delucidazioni da parte dell’: si tratta delprevisto con il DL 144/2022, decreto Aiuti-ter, che ieri ha ottenuto l’ok del Senato e ora si appresta ad approdare alla Camera per la conversione in legge. Nella giornata di ieri, e attraverso lan°127, l’Istituto ha replicato in buona parte quello che era già stato detto in precedenza sul200, sottolineando inoltre cheil 312022, dovrà essere presentataper poterlo ottenere, pena l’esclusione dell’incentivo. Nonostante ciò, molti saranno esonerati dall’invio della richiesta, poiché lo riceveranno in automatico, senza nessuna sollecitazione. Per ...