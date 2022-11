Bombe russe su Dnipro | il video dell’esplosione

... ripreso dalle agenzie, ha riferito che due persone sono morte e altre sette sono rimaste ... Lehanno colpito anche una scuola. Altre esplosioni, riferiscono i media locali, hanno colpito ...Le donne lo sanno. Stanno tessendo la pace a Zaporizhzia, denunciando, sotto le, i diritti violati. Con i megafoni, nelle piazze di Kabul, sfidano i kalashnikov dei talebani gridando per la libertà. Nel Sahel martoriato dalle guerre civili e dagli attentati ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Sono centinaia le attiviste per i diritti umani, che nei teatri di guerra di tutto il mondo lavorano ogni giorno come peacebuilders. Che lontano dai riflettori delle grandi conferenze internazionali, ...