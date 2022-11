Bollette | la strada delle pompe di calore | “Per le famiglie risparmio di oltre 400 euro l’anno” Il piano Ue | dal 2029 stop alle caldaie a gas

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tra le varie misure strutturali per la riduzioneche gravano sullee per l’affrancamento dforniture energetiche russe, al di là dell’immediata riduzione dei consumi tout court, c’è l’incrementodi. Associazioni, istituzioni, aziende, in Italia e inpa, per una volta tutti concordano: l’elettrificazione dei consumi finali domestici per il riscaldamento e l’acqua calda, condimeglio ancora in sinergia con le fonti rinnovabili, porta importanti benefici ambientali, economici (circa a 402,56ala famiglia) e sociali. Proprio pochi giorni fa anche il direttore esecutivo dell’Aie (Agenzia internazionale ...