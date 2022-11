Bollette | la beffa del bonus sociale allargato | lo sconto annunciato da Draghi a marzo ancora non c’è In attesa 1 | 2 milioni di famiglie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) I mesi passano, il freddo inizia a farsi sentire, lepesano come un macigno sui bilanci delle. Ma ilper elettricità e gas, unodestinato ai nuclei con redditi bassi, resta un miraggio per oltre 1 milione di nuovi potenziali beneficiari con un Isee superiore agli 8mila euro ma inferiore a 12mila. A cui, in teoria, questa boccata di ossigeno spetta dallo scorso aprile. Molti stanno iniziando a pensare che l’annuncio fatto dall’ex premier Mariodopo il cdm dello scorso 18– “Aumentiamo da 4 a 5,2il numero delleprotette dagli aumenti, che pagheranno l’energia come l’estate scorsa” – resterà tale. Non è così, assicurano gli addetti ai lavori: l’importo dovuto arriverà ...