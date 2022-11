Bodybuilding | Andrea Presti e il Mister Olympia | “Noi come la Nfl E la mentalità italiana sta cambiando”

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nel 1975 Ben Weider, co-fondatore della federazione internazionale dele del fitness, sfidò l’apartheid in Sudafrica pretendendo lo stesso trattamento per tutti gli atleti di una competizione a Pretoria. Nel 1969 suo fratello Joe, padre del, la più grande manifestazione di culturismo, puntò su un 22enne che di lì a qualche anno si sarebbe imposto col nome eterno di Arnold Schwarzenegger. Sono solo due delle mille storie che ruotano in quell’universo di stereotipi che è il, primo italiano a partecipare a due edizioni consecutive del, questi stereotipi si è messo in testa di spazzarli via con l’informazione e la divulgazione scientifica. Dirige un’attività di consulenza con un’equipe ...