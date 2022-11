Blitz Juventus | colpo Nazionale bloccato per gennaio

La dirigenza dellaprepara ilper gennaio. Calciomercato, Vicario bloccato a gennaio: operazione 'alla Gatti' Vicario, portiere dell'Empoli © LaPresseCome riportato dalla ...Riguardo l'Italia, secondo l'analisi, al secondo posto delle password più usate c'è '123456789' , al terzo 'password' , al quarto 'ciao' , al quinto '' . Tutte decifrabili in 1 secondo da ...Vicario Juve (Gazzetta), bianconeri pronti al blitz per l’estremo difensore dell’Empoli! Svelato il piano per il portiere La Juventus sembra ora orientata a fare sul serio per Guglielmo Vicario, estre ...Mercato Juventus: a sinistra ecco Malo Gusto Secondo le ultime notizie di di mercato, la Juventus si sarebbe resa protagonista di un blitz in Francia per Malo Gusto, terzio destro del Lione, che andrà ...