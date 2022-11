Bimbi allattati in Parlamento | Meloni | “Segnale importante per maternità”

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – “È una buona notizia la decisione della Giunta per il Regolamento della Camera di consentire alle mamme deputate di portare i loronell’aula di Montecitorio per poterli allattare”. Lo afferma in una nota la premier Giorgia. “È undi attenzione nei confronti della– sottolinea la premier – dell’infanzia e della famiglia e un passo avanti sulla strada della conciliazione vita-lavoro”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

