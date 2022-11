Bettini a TPI | “Sbagliato rompere col M5S | alle regionali il Pd rischia di essere desertificato”

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 novembre 2022) Onorevole, ci sono ancora margini per fare un accordo tra Pd e M5S, nel Lazio e in Lombardia? (Sospiro). Dal punto di vista tecnico sì. Dal punto di vista politico, purtroppo, soprattutto nel Lazio mi pare che ci siano ormai pochissime possibilità. E come le pare questo scenario, se si ripetesse lo strappo delle politiche? Lo considero una tragedia. Alla fine, nel Lazio, il Pd probabilmente finirà per correreato di Calenda. Se solo con lui, a me pare un errore. Occorre allargare. E se vuole le spiegherò il perché. Ha visto che su Lazio circola un sondaggio, diffuso mercoledì, secondo cui, senza il campo largo, il centrosinistra perderebbe e il centrodestra meloniano andrebbe oltre il 50%. Guardi, conosco la situazione del Lazio bene. Posso fare un pronostico vicino alla realtà: non serve un sondaggista per capirlo che la competizione con ...