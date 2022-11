ComingSoon.it

Certo, anche lei ha i suoi momenti di- e proprio recentemente ne abbiamo avuto conferma ... A raccontarlo, è stata la diretta interessata a Francesca Fagnani durante l'ultima puntata di. ......che la scorsa settimana aveva incantato tutti con la sua Francesca Fagnani (conduttrice di). ...gli ospiti del programma di Stefano De Martino (di recente si è lasciato andare a un duro) ... Belve, sfogo in diretta di Annamaria Bernardini De Pace, ex avvocata di Francesco Totti Ecco cosa ha detto. Nell'intervista senza peli andata in onda ieri sera a Belve, l'ex avvocata di Francesco Totti, Annamaria Bernardini De Pace, si è sfogata con la conduttrice Francesca Fagnani sui ...La sessuologa Rosamaria Spina: "Chi vive questa condizione ha una eccitazione perenne e spesso è portato al tradimento. In alcune occasioni, può anche diventare un molestatore" ...