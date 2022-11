Bellizzi piange Franco | il tetraplegico che ha partecipato alla maratona di New York

Leggi su anteprima24

Napoli – Aveva un sogno, correre ladi New. E lo scorso 6 novembre quel sogno,Leo, 53 anni,nascita, di(Salerno), lo ha realizzato. Spinto in carrozzella da suo fratello Dario, dopo anni di allenamento, quei 42 km e 195 metri li ha percorsi con la felicità nel cuore. Quel cuore che ieri sera ha smesso di sbattere. "Te ne sei andato così.. in una sera di pioggia. E come avviene proprio nei giorni di pioggia, ci lasci sgomenti, infreddoliti, tristi. Ciò che mi rende sereno è che il cielo ha voluto regalarti, pochi giorni prima della tua fine, il tuo sogno tanto atteso – scrive il fratello sulla pagina Fb Sognoattivo – Non trovo parole per descrivere il vuoto che lasci in ognuno di noi, ma, mi permetto ,il vuoto ...