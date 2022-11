Belgio | Martinez su Lukaku | “Sta facendo progressi | contiamo di averlo al 100% dopo i gironi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 novembre 2022) Roberto, ct del, ha fatto chiarezza sulle condizioni di Romeluin vista dei Mondiali 2022 in Qatar: “Sta, ma non è ancora aldella forma. Temo che non potrà partire titolare già contro il Canada. Stiamo seguendo il programma edi avere a disposizione Romelula fase a. Lì inizierà un nuovo torneo e sarà un fattore per noi, nella speranza che sia del tutto recuperato” ha detto il tecnico in conferenza stampa. SportFace.