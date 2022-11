' Bea a colori' | raccolti dall' associazione più di 100mila euro in ricordo della giovanissima Beatrice Coletta

Lo scorso mercoledì 16 novembre 2022 si è svolta a Roma la prima cena benefica organizzata dall'Associazione no profit '' nata nel 2020 in ricordo dell'improvvisa scomparsa di Beatrice Coletta, 19enne tifosissima della Roma, per un arresto cardiaco. In soli due anni l'associazione ha raccolto oltre 100.000 ...Nella serata di mercoledì 16 novembre 2022, presso la location "Il Casale del Gusto" di Roma, si è svolta la prima cena benefica organizzata dall'Associazione no profit "" con l'obiettivo di riunire i suoi preziosi sostenitori, più di 150 persone presenti, e raccogliere fondi per le tante iniziative focalizzate soprattutto sulla ricerca cardiovascolare. ...Roma, 17 nov. Adnkronos) – Nella serata di mercoledì 16 novembre 2022, presso la location “Il Casale del Gusto” di Roma, si è svolta la prima cena benefica organizzata dall'Associazione no profit “Bea ...(Adnkronos) – Nella serata di mercoledì 16 novembre 2022, presso la location “Il Casale del Gusto” di Roma, si è svolta la prima cena benefica organizzata dall’Associazione no profit “Bea a Colori” ...