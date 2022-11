Basta rughe | il chirurgo Dario Tartaglini ci fa vedere come si fa a rilassare il viso di una donna

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ilesteticoci facambia ildi unadopo un trattamento di tossina botulinica sulla fronte. La tossina botulinica, infatti, riduce il passaggio dal nervo al muscolo di particolari molecole, che “comandano” al muscolo di contrarsi. Nel video è possibilequali sono le differenze ad appena una settima dal trattamento. Il trattamento agiscerilassante muscolare per attenuare i solchi mimici del terzo superiore del voltoledella fronte e le “zampe di gallina”. Si effettua in un unica seduta ed il suo risultato ha una durata di circa 6 mesi.

