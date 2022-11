Basket femminile | le convocate di Andrea Capobianco per il raduno della Nazionale Open 3×3

La star delUsa Brittney Griner è stata trasferita in una colonia penale nella regione russa della Mordovia: lo riferisce sul proprio sito la Reuters in una sua esclusiva. In agosto l'atleta è ...Più che una detenuta è un ostaggio nelle mani della Russia che la usa come arma di pressione e ricatto: la star delUsa Brittney Griner è stata trasferita in una colonia penale nella regione russa della Mordovia . In agosto l'atleta era stata condannata a nove anni di prigione per detenzione di ...L'americana Brittney Griner, star del basket femminile, è stata trasferita in una colonia penale nella regione russa della Mordovia. Lo riferisce sul proprio sito la Reuters, ...La star del basket femminile Usa Brittney Griner è stata trasferita in una colonia penale nella regione russa della Mordovia: lo riferisce sul proprio sito la Reuters in una sua esclusiva. (ANSA) ...