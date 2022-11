Basket | Eurolega 2022-2023 | la Virtus Bologna domina il Valencia e conquista il quarto successo

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nonostante l’assenza di Tornike Shengelia, è tutto facile per lanell’ottava giornata della regular season dell’di. Al PalaDozza i ragazzi di coach Sergio Scariolo battono ilper 89-59 eno la quarta vittoria stagionale in campo europeo (score di 4-4), salendo così in nona posizione in classifica. Decisivi i 16 punti di Jordan Mickey, i 15 di Isaia Cordinier e i 14 a testa di Iffe Lundberg e Semi Ojeleye. Laparte subito forte e con la coppia Mickey-Lundberg vola in poco tempo sul 14-6. Ilnon riesce a reagire e le V Nere ne approfittano per prendere ancora più il largo con le magie di Cordinier (24-8). Pajola apre il secondo periodo con la ...

