Barcellona | Xavi | «Il Qatar può diventare la mina vagante del Mondiale»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’allenatore delè stato intervistato a TMW per parlare dei Mondiali in. Il tecnico spagnolo ha evidenziato come la squadra sia preparata alla competizione e potrebbe essere tra le sorprese del torneo., prima di allenare il, ha prima giocato e poi allenato innell’Al-Sadd. Queste le sue parole: «Ilnon è solo la nazione ospitante, può davveroladel torneo. Mi sento onorato e orgoglioso di aver giocato e allenato l’Al-Sadd. A posteriori posso dirlo: venire a Doha è stata una buona decisione sia per me sia per la mia famiglia. Cosa è cambiato da quando arrivai la prima volta in? Ormai manca pochissimo all’inizio del ...