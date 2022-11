Baratro Pd | la fuga verso Italia Viva continua Addio all' ex feudo rosso

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 novembre 2022) Una tregua ancora molto lontana. Uno scontro, al contrario, che non accenna a diminuire. Sullo sfondo, un partito in evidente crescita ed uno che sta smarrendo la propria identità. La Toscana, uno degli ultimi fortini rossi, è diventata in queste ultime settimane un autentico laboratorio di quello che potrebbe diventare la sinistrana nel prossimo anno. Se è ormai evidente a tutti come le ali più massimaliste stiano costruendo un polo al fianco dei Cinque Stelle, è altrettanto indiscutibile come l'immobilismo del Partito Democratico stia stancando, e non poco, i riformisti. Questi ultimi stanno guardando con interesse al Terzo Polo. Dopo i passaggi del consigliere comunale fiorentino Barbara Felleca e del sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini e le trattative ancora in corso per il “salto della quaglia” di ben tre consiglieri regionali (notizie ...