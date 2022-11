Bake Off Italia 2022 | torna Damiano Carrara | ecco chi va in semifinale

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 17 novembre 2022) Venerdì 18 novembre è attesa la messa in onda della puntata numero 12 diOff. Dopo l'uscita di scena del giovane Mukesh, a Villa Borromeo d'Adda Benedetta Parodi illustrerà le tre nuove sfide che metteranno alla prova i 6 aspiranti pasticceri che sono sopravvissuti finora. In palio le chiavi per accedere alla! Ernst Knam e Tommaso Foglia ritroveranno il loro collega, che è stato assente per convolare a nozze con la sua amata Chiara Maggenti. Il tema centrale di questa terzultima puntata saranno i dolci della domenica. AnticipazioniOff, i dolci della domenica: i concorrenti preoccupati Si avvicina sempre di più la fine di questa trasmissione dolciaria di Real Time e venerdì ...