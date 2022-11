L'HuffPost

Allora '', 'libertà' si alternava a: 'Allahu akbar, Khomeini rahbar', 'Allah è grande, Khomeini è il leader'. La notte, durante il coprifuoco, per strada risuonavano gli spari, dai tetti e dalle ...Questi alcuni versi della canzone in questo video coinvolgente di Saman Yasin, alle sue spalle la celebre Piazza(Libertà in farsi) di Teheran. Il rapper curdo arrestato dalla Guardia ... "Azadi! Azadi!". La danza della libertà in Iran può sconvolgere il Medio Oriente Il coraggio della protesta sta annichilendo un regime che da due mesi reprime e massacra, e ora condanna a morte i manifestanti. Ma la rivolta si allarga, ...