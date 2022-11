Avellino | con Ishibashi musica da Oscar aspettando il 47° Laceno d’oro

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutidail 47°International Film Festival con l’unica data italiana del concerto della pianista e compositrice giapponese Eiko, “Playing Drive My Car solo set”, tratto dalla colonna sonora di Drive My Car, miglior film internazionale agli2022 e Prix du scénario al Festival di Cannes 2021, in programma martedì 22 novembre alle ore 20,30 al Duomo di(Piazza Duomo, 5 – Ingresso gratuito, prenotazioni sul sito www.doro.it). Un’anteprima esclusiva in attesa di ritrovare il pubblico e le sale del Cinema Partenio della 47esima edizione dello storico festival internazionale del cinema di ...

... patrocinata dall'avvocato Antonio luliucci, il giudice ha deciso di adeguarsi a precedenti sentenze (sue o di altri magistrati) e in particolare a un parere del Tribunale diche,...La maggior parte dei comuni, il 28,7% si trovano in Provincia di Salerno, seguita dalla Provincia diil 24,8%. Terza la Provincia di Casertail 23.8% dei comuni e la Provincia di ...Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, al 30enne è stata ritirata la ... 24 ore o alla contemporanea assunzione di medicinali; guidare con prudenza; in ...Disponibili i biglietti da Shopping Sport e su LiveTicket. E poi giovedì con L’Edicola del Sud coupon per entrare gratis al Tursport!