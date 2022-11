Autumn Nations Series di Rugby | l’Italia a Genova con il Sudafrica

(Di giovedì 17 novembre 2022)– Kieran Crowley, commissario tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la formazione che sabato 19 novembre alle 14 allo Stadio Ferraris diaffronterà ilnel terzo ed ultimo impegno degli Azzurri nelle, partita che sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky Sport Arena. Sarà il confronto numero sedici tra le due squadre, l’ottavo giocato in Italia e il secondo adopo l’unico precedente datato 17 novembre 2001. Due i cambi nel XV titolare rispetto alla storica vittoria conquistata allo Stadio Franchi di Firenze contro l’Australia lo scorso sabato. Triangolo allargato formato da Capuozzo-Bruno (entrambi in meta contro l’Australia) e Ioane. Terza partita consecutiva dal primo minuto per la coppia di ...

